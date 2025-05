Infineon 28.75 CHF 1.97% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der gesenkte Umsatzausblick des Halbleiterkonzerns, der nun von einem moderaten Rückgang ausgehe, gehe auf Auswirkungen der US-Zölle, geänderte Wechselkursannahmen und die jüngsten Quartalszahlen zurück, schrieb Tammy Qiu in einem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Bericht. Damit sinke das Risiko, dass Infineon die Ziele weiter nach unten schrauben müsse. Die Expertin reduzierte ihre Schätzungen./rob/gl/ajx;

