NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BP nach Quartalszahlen von 480 auf 450 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Kennziffern des Energiekonzerns seien erneut schlechter ausgefallen als erwartet, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die Nettoverschuldung und der Free Cashflow im Vergleich zu den Wettbewerbern schwach bleiben werden und sieht bei den Konsensschätzungen für 2025 Abwärtspotenzial./edh/he;