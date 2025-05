NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Allianz auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Kürzlich habe er erfahren, dass der Versicherer in ein bemerkenswertes Gerichtsverfahren verwickelt sei, das die Kürzung eines Rentenfaktors in einigen Riester-Verträgen der Allianz Leben aus dem Jahr 2006 anfechte, schrieb Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aus seiner Sicht scheine dieser Fall bei den Anlegern nicht sehr bekannt zu sein. Obwohl es unmöglich sei, das potenzielle Risiko zu quantifizieren, glaube er, dass es sich um einen unerwarteten Risikofaktor handele./gl/ajx;