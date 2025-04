NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BP auf "Buy" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Die Rücktrittsankündigung von Verwaltungsratschef Helge Lund sollte am Markt positiv aufgenommen werden, schrieb Analyst Giacomo Romeo am Freitag in einer ersten Reaktion. Sie unterstreiche die Intention des Ölkonzerns, strategische Veränderungen vorzunehmen und belege den Einfluss des aktivistischen Investors Elliott./gl/edh;