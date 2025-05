Börse Europa: STOXX 50 bewegt sich nachmittags im Plus

Um 15:41 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.09 Prozent fester bei 4’439.89 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.052 Prozent auf 4’438.18 Punkte an der Kurstafel, nach 4’435.87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4’438.00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’474.97 Zählern.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 0.795 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 08.04.2025, den Stand von 4’124.92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4’645.36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2024, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4’478.23 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 2.33 Prozent zu. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’826.72 Punkten. 3’921.71 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Rolls-Royce (+ 2.69 Prozent auf 7.87 GBP), Airbus SE (+ 2.10 Prozent auf 157.80 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.05 Prozent auf 45.23 CHF), Siemens (+ 1.86 Prozent auf 213.05 EUR) und UniCredit (+ 1.58 Prozent auf 52.59 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-6.87 Prozent auf 50.28 EUR), AstraZeneca (-3.55 Prozent auf 101.31 GBP), Rio Tinto (-2.16 Prozent auf 44.42 GBP), Roche (-2.10 Prozent auf 260.60 CHF) und Unilever (-1.67 Prozent auf 47.18 GBP).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 9’757’934 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 308.387 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat mit 6.76 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch