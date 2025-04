NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Diese wertete Analyst Giacomo Romeo in einer am Dienstag vorliegenden Studie als gemischt. Der Anstieg der Nettoverschuldung wecke Sorgen über die kommenden Aktienrückkäufe in einem sich abschwächenden konjunkturellen Umfeld./bek/gl;