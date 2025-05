Allianz-Aktie: Jüngste Einstufung durch Jefferies & Company Inc.

Das Analysehaus Jefferies hat Allianz auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Kürzlich habe er erfahren, dass der Versicherer in ein bemerkenswertes Gerichtsverfahren verwickelt sei, das die Kürzung eines Rentenfaktors in einigen Riester-Verträgen der Allianz Leben aus dem Jahr 2006 anfechte, schrieb Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aus seiner Sicht scheine dieser Fall bei den Anlegern nicht sehr bekannt zu sein. Obwohl es unmöglich sei, das potenzielle Risiko zu quantifizieren, glaube er, dass es sich um einen unerwarteten Risikofaktor handele.

Das Papier von Allianz befand sich um 14:18 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3.3 Prozent auf 360.10 EUR ab. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Spielraum nach unten: 9.75 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 589’630 Stück gehandelt. Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte das Papier um 26.9 Prozent. Am 15.05.2025 werden die Kennzahlen für Q1 2025 voraussichtlich präsentiert.

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2025 / 07:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2025 / 07:16 / ET





