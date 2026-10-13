BP Aktie 844183 / GB0007980591
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13.10.2026 12:55:57
BP Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP nach einem Zwischenbericht auf "Outperform" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Der Ölkonzern habe ein operativ solides drittes Quartal hinter sich, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine erhöhten Ergebnisprognosen für 2026 lägen klar über den Konsensschätzungen./rob/edh/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 03:54 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 03:54 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 03:54 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Outperform
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
7.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
5.96 £
|
Abst. Kursziel*:
17.53%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
6.00 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.68%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
12:26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Dienstagmittag fester (finanzen.ch)
|
10:06
|Hohe Ölpreise senken Schulden von BP - Aktie gewinnt (AWP)
|
09:28
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 beginnt Handel im Plus (finanzen.ch)
|
09:09
|Hohe Ölpreise drücken Schuldenlast von BP (AWP)
|
12.10.26
|Handel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 am Mittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
12.10.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 steigt zum Start des Montagshandels (finanzen.ch)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|13:09
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:55
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|12:55
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|BP Buy
|UBS AG
|28.09.26
|BP Buy
|UBS AG
|13:09
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:55
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|12:55
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|BP Buy
|UBS AG
|28.09.26
|BP Buy
|UBS AG
|12:55
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|12:55
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|BP Buy
|UBS AG
|28.09.26
|BP Buy
|UBS AG
|24.09.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|6.52
|0.37%
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|13:14
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Eni Buy
|13:14
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