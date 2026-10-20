BP Aktie 844183 / GB0007980591
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BP Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP auf "Buy" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Die Konsensschätzungen für die wichtigsten europäischen Ölkonzerne seien seit der Veröffentlichung der Zwischenberichte für das dritte Quartal um durchschnittlich 11 Prozent gestiegen, schrieb Joshua Stone in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dies sei vor allem auf Anzeichen für bessere Raffineriemargen sowie erneut starke Beiträge aus den Handelsgeschäften zurückzuführen. Die Bewertungen seien nicht überzogen, da die Sektorwerte einen durchschnittlichen Ölpreis von lediglich 71 US-Dollar je Barrel bei normalisierten Gas- und Raffineriemargen einpreisten./edh/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 16:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
7.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
6.16 £
|
Abst. Kursziel*:
13.64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
6.19 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.07%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
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