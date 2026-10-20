ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP auf "Buy" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Die Konsensschätzungen für die wichtigsten europäischen Ölkonzerne seien seit der Veröffentlichung der Zwischenberichte für das dritte Quartal um durchschnittlich 11 Prozent gestiegen, schrieb Joshua Stone in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dies sei vor allem auf Anzeichen für bessere Raffineriemargen sowie erneut starke Beiträge aus den Handelsgeschäften zurückzuführen. Die Bewertungen seien nicht überzogen, da die Sektorwerte einen durchschnittlichen Ölpreis von lediglich 71 US-Dollar je Barrel bei normalisierten Gas- und Raffineriemargen einpreisten./edh/ck;