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14.10.2026 09:45:12

BP Buy

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BP nach einem Zwischenbericht zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Der operative Cashflow des Ölkonzerns habe sich besser als erwartet entwickelt, schrieb Joshua Stone in einer Studie vom Dienstag. Zudem sei die Verschuldung schneller als prognostiziert abgebaut worden./rob/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 09:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
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BP plc (British Petrol) 		Analyst:
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Joshua Stone 		KGV*:
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09:45 BP Buy UBS AG
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