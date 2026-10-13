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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BP nach einem Zwischenbericht zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Der operative Cashflow des Ölkonzerns habe sich besser als erwartet entwickelt, schrieb Joshua Stone in einer Studie vom Dienstag. Zudem sei die Verschuldung schneller als prognostiziert abgebaut worden./rob/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 09:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.