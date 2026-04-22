Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’201 1.0%  SPI 18’633 0.8%  Dow 49’490 0.7%  DAX 24’179 -0.1%  Euro 0.9179 -0.1%  EStoxx50 5’894 -0.2%  Gold 4’729 -0.2%  Bitcoin 61’050 -0.6%  Dollar 0.7850 0.1%  Öl 101.6 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche149905998Roche1203204Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850ABB1222171Swiss Re12688156Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Holcim-Aktie: Umsatz- und Margenrückgang erwartet
Institutionelle Bitcoin-Reserven wachsen enorm: Strategy liegt klar vorn
Gold und Silber leiden unter Inflationssorgen
Buy für Scout24-Aktie nach Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyse
Honeywell-Aktie sackt ab: Umsatz enttäuscht - Sparten-Verkauf und Honeywell Aerospace-Abspaltung im Juni
Suche...

Boeing Aktie 913253 / US0970231058

180.25
CHF
1.08
CHF
0.60 %
09:00:17
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.04.2026 12:14:39

Boeing Outperform

Boeing
180.25 CHF 0.60%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Ein starker Free Cashflow des Flugzeugherstellers überwiege schwächere Aussagen zur Profitabilität, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positiv wertete der Experte einen "sauberen" Ausblick des Unternehmens./rob/bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:40 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 275.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 231.28 		Abst. Kursziel*:
18.90%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 231.27 		Abst. Kursziel aktuell:
18.91%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Boeing Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Boeing Co.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:14 Boeing Outperform RBC Capital Markets
11:45 Boeing Buy UBS AG
22.04.26 Boeing Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.04.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
17.04.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Boeing Co. 180.25 0.60% Boeing Co.