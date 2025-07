NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Die Barmittel aus dem operativen Geschäft (Free Cashflow) seien vergleichsweise stark ausgefallen, schrieb Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/he;