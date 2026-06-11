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Boeing Aktie 913253 / US0970231058

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11.06.2026
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12.06.2026 06:44:03

Boeing Buy

Boeing
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 295 US-Dollar auf "Buy" belassen. Boeing habe im Mai mit 60 Flugzeugen 15 mehr ausgeliefert als im Mai des Vorjahres, schrieb Sheila Kahyaoglu am Donnerstagabend anlässlich der Auftragssignale großer Airlines im Vorfeld der Farnborough Air Show./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 16:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 16:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
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