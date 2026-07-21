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Kursentwicklung 21.07.2026 22:33:49

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones liegt zum Ende des Dienstagshandels im Plus

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones liegt zum Ende des Dienstagshandels im Plus

Am Dienstagabend zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.

Goldman Sachs
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Am Dienstag verbuchte der Dow Jones via NYSE schlussendlich ein Plus in Höhe von 0.74 Prozent auf 52’224.64 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 24.314 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.608 Prozent auf 52’154.57 Punkte an der Kurstafel, nach 51’839.26 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 52’370.65 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 51’890.10 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 51’564.70 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, bei 49’149.38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 44’323.07 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 7.94 Prozent aufwärts. Bei 53’289.30 Punkten verzeichnete der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit 3M (+ 7.32 Prozent auf 170.76 USD), UnitedHealth (+ 3.51 Prozent auf 436.35 USD), Caterpillar (+ 2.97 Prozent auf 889.97 USD), Goldman Sachs (+ 2.89 Prozent auf 1’085.56 USD) und NVIDIA (+ 1.97 Prozent auf 207.29 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Boeing (-2.23 Prozent auf 204.80 USD), Salesforce (-2.15 Prozent auf 170.06 USD), Walmart (-1.61 Prozent auf 110.39 USD), Sherwin-Williams (-1.59 Prozent auf 318.46 USD) und Alphabet C (ex Google) (-1.47 Prozent auf 346.19 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 30’099’185 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 4.297 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 11.48 zu Buche schlagen. Mit 3.76 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
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