Schwacher Handel: Dow Jones letztendlich im Minus

Am Montag fiel der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss um 0.59 Prozent auf 51’839.26 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 24.289 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.537 Prozent auf 52’426.46 Punkte an der Kurstafel, nach 52’146.42 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 51’781.90 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 52’411.90 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, wurde der Dow Jones mit 51’564.70 Punkten berechnet. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 20.04.2026, bei 49’442.56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 44’342.19 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7.14 Prozent. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 53’289.30 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Microsoft (+ 2.15 Prozent auf 402.29 USD), Salesforce (+ 1.77 Prozent auf 173.79 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1.52) Prozent auf 351.37 USD), Chevron (+ 1.24 Prozent auf 189.71 USD) und Amazon (+ 1.12 Prozent auf 249.99 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Home Depot (-3.70 Prozent auf 291.80 EUR), Merck (-2.43 Prozent auf 124.40 USD), Sherwin-Williams (-2.33 Prozent auf 323.60 USD), Apple (-2.14 Prozent auf 326.59 USD) und Boeing (-2.13 Prozent auf 209.48 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 26’244’058 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 4.290 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Die Salesforce-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 12.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Chevron-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 3.81 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch