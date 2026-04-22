Boeing 180.25 CHF 0.60% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 285 US-Dollar belassen. Ein "sauberes" Jahresviertel untermauere die Erholung und trage zur Klarheit hinsichtlich der Nachfrage bei, schrieb Gavin Parsons in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Produktionsraten des Flugzeugbauers verbesserten sich stetig./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 04:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.