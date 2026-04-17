BMW 75.84 CHF -1.99% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi aktualisierte am Montag seine Prognosen für die Münchner. Er erwartet mit Blick auf den Quartalsbericht am 6. Mai, dass der Jahresstart gut gelaufen ist./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 00:31 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:00 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.