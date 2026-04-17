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BMW Aktie 324410 / DE0005190003

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20.04.2026 08:12:44

BMW Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi aktualisierte am Montag seine Prognosen für die Münchner. Er erwartet mit Blick auf den Quartalsbericht am 6. Mai, dass der Jahresstart gut gelaufen ist./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 00:31 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:00 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BMW AG Overweight
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
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20.42%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
82.44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.30%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
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16.04.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
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