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20.04.2026 08:12:44
BMW Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi aktualisierte am Montag seine Prognosen für die Münchner. Er erwartet mit Blick auf den Quartalsbericht am 6. Mai, dass der Jahresstart gut gelaufen ist./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 00:31 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Overweight
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
83.04 €
|
Abst. Kursziel*:
20.42%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
82.44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.30%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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