BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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BMW Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Profitabilität im Automobilsegment habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Philippe Houchois in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Ausblick lasse darauf schließen, dass der Autobauer gut für zukünftige Schwankungen am Markt aufgestellt ist./rob/bek/men;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Hold
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
83.04 €
|
Abst. Kursziel*:
8.38%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
83.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.42%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
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