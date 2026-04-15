FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BMW auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die am 6. Mai anstehenden Quartalszahlen dürften belegen, dass der Volumenrückgang insbesondere in China und den USA sowie Währungseffekte, Rohstoffkosten und die US-Zollpolitik die Profitabilität belastet hätten, schrieb Tim Rokossa in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die Profitabilität (Ebit-Marge) im Kerngeschäft sollte innerhalb der Unternehmens-Zielspanne liegen. Rokossa geht davon aus, dass ein schwacher Jahresstart vom Markt bereits erwartet wird. Mit Änderungen an der Jahresplanung rechnet er daher nicht./gl/edh;