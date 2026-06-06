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TON-Investmentbeispiel 06.06.2026 19:43:08

So viel hätten Anleger mit einem Toncoin-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem Toncoin-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Toncoin-Engagement gewesen.

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Toncoin wurde gestern vor 5 Jahren bei 3.508 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10’000 USD in TON investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2’850.58 Toncoin. Die gehaltenen Toncoin wären am 05.06.2026 4’313.83 USD wert gewesen, da der TON-USD-Kurs bei 1.513 USD lag. Das kommt einer Abnahme um 56.86 Prozent gleich.

Am 01.03.2026 erreichte TON sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1.202 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 3.575 USD und wurde am 01.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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