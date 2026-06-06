|Frühe Investition
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06.06.2026 19:43:08
Hedera: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte
So viel hätten Investoren mit einem frühen Einstieg in Hedera verlieren können.
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Hedera kostete gestern vor 5 Jahren 0.3908 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in HBAR investiert hätte, befänden sich nun 255.87 Hedera in seinem Depot. Da sich der HBAR-USD-Kurs gestern auf 0.080337 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20.56 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 79.44 Prozent eingebüsst.
Das 52-Wochen-Tief von HBAR liegt derzeit bei 0.078263 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Am 27.07.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.2914 USD.
Redaktion finanzen.net
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