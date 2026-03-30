NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Befesa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Preisschocks bei Energieträgern und unterbrochene Lieferketten sorgten für höhere Kosten, schrieb Alain Gabriel in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Die Profitabilität in der Branche hänge aber mehr an der Knappheit an den Rohstoffmärkten als an inflationären Tendenzen. Das gelte aber nur so lange die Nachfrage von Preissteigerungen nicht "zerstört" werde. Die Aktien preisten derzeit eine Abschwächung ein, nicht aber eine Rezession./bek/he;