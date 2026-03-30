Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164
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Befesa Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Befesa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Preisschocks bei Energieträgern und unterbrochene Lieferketten sorgten für höhere Kosten, schrieb Alain Gabriel in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Die Profitabilität in der Branche hänge aber mehr an der Knappheit an den Rohstoffmärkten als an inflationären Tendenzen. Das gelte aber nur so lange die Nachfrage von Preissteigerungen nicht "zerstört" werde. Die Aktien preisten derzeit eine Abschwächung ein, nicht aber eine Rezession./bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Befesa Overweight
|
Unternehmen:
Befesa
|
Analyst:
Morgan Stanley
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
28.28 €
|
Abst. Kursziel*:
27.30%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
28.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.32%
|
Analyst Name::
Alain Gabriel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Befesa
|
13.03.26
|Schwacher Handel: SDAX fällt (finanzen.ch)
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13.03.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX am Freitagmittag in Rot (finanzen.ch)
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12.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX fällt nachmittags zurück (finanzen.ch)
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09.03.26
|SDAX aktuell: SDAX schliesst im Minus (finanzen.ch)
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09.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So entwickelt sich der SDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
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04.03.26
|Handel in Frankfurt: SDAX steigt (finanzen.ch)
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03.03.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX-Anleger bekommen letztendlich kalte Füsse (finanzen.ch)
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03.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX-Anleger nehmen am Nachmittag Reissaus (finanzen.ch)
Analysen zu Befesa
|15:20
|Befesa Overweight
|Morgan Stanley
|19.03.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|04.03.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|02.03.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|02.03.26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15:20
|Befesa Overweight
|Morgan Stanley
|19.03.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|04.03.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|02.03.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|02.03.26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15:20
|Befesa Overweight
|Morgan Stanley
|19.03.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|02.03.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|02.03.26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|04.03.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG