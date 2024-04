ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bayer wegen gestiegener Unsicherheiten hinsichtlich der US-Rechtsstreitigkeiten von 34 auf 32 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Diese Unsicherheiten im Agrarchemie-Bereich des Konzerns dürften weiterhin auf der Aktie lasten und in einem höheren Bewertungsabschlag ihren Ausdruck finden, schrieb Analyst Jo Walton in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/mis;