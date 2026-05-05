AXA Aktie 486352 / FR0000120628
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05.05.2026
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05.05.2026 19:42:07
AXA Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Erträge seien wie erwartet ausgefallen, schrieb Farooq Hanif in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Den Jahresausblick habe der Versicherer bestätigt./rob/edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 18:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 18:18 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Overweight
|
Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
47.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
40.34 €
|
Abst. Kursziel*:
16.51%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
41.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.41%
|
Analyst Name::
Farooq Hanif
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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