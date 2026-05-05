AXA 37.10 CHF 1.24% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Erträge seien wie erwartet ausgefallen, schrieb Farooq Hanif in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Den Jahresausblick habe der Versicherer bestätigt./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 18:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 18:18 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.