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05.05.2026 19:48:10

AXA Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Axa nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Dies sei ein insgesamt solider Zwischenbericht, schrieb Mandeep Jagpal in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Die Eckdaten seien ein weiterer Beleg dafür, dass der Versicherer seine Strategie erfolgreich umsetze./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 13:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 13:20 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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