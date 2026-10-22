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23.10.2026 14:33:21

AXA Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 52,50 Euro belassen. Das Engagement des Versicherers in den unter Druck stehenden französischen Staatsanleihen erscheine beruhigend überschaubar und sei geringer, als die jüngsten Kursschwankungen vermuten ließen, schrieb Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein größeres Risiko sei hingegen das Engagement
im Bereich der Schadenversicherung im Zusammenhang mit den jüngsten Waldbränden, Stürmen sowie den Unruhen in Frankreich./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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07.10.26 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
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23.09.26 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
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