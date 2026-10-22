AXA Aktie 486352 / FR0000120628
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
AXA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 52,50 Euro belassen. Das Engagement des Versicherers in den unter Druck stehenden französischen Staatsanleihen erscheine beruhigend überschaubar und sei geringer, als die jüngsten Kursschwankungen vermuten ließen, schrieb Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein größeres Risiko sei hingegen das Engagement
im Bereich der Schadenversicherung im Zusammenhang mit den jüngsten Waldbränden, Stürmen sowie den Unruhen in Frankreich./rob/edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Buy
|
Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
52.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
41.25 €
|
Abst. Kursziel*:
27.27%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.57%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AXA S.A.
|
15.10.26
|EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
08.10.26
|EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
05.10.26
|AXA-Aktie stabil: Chef Buberl erklärt überraschenden WEF-Rücktritt (AWP)
|
01.10.26
|EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXA von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Was Analysten von der AXA-Aktie erwarten (finanzen.net)
|
24.09.26
|EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel hätte eine Investition in AXA von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
17.09.26
|EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXA von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
15.09.26
|AXA-Aktie gibt nach: Versicherer peilt Gewinnwachstum von 7 bis 9 Prozent an (finanzen.ch)
Analysen zu AXA S.A.
|14:33
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:33
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:33
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|AXA Halten
|DZ BANK
|03.03.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.11.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AXA S.A.
|37.96
|0.58%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:58
|
JP Morgan Chase & Co.
Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|14:57
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Barclays Buy
|14:57
|
UBS AG
Deutsche Bank Buy
|14:56
|
UBS AG
Nestlé Neutral
|14:56
|
JP Morgan Chase & Co.
Barclays Overweight
|14:55
|
UBS AG
Zurich Insurance Neutral
|14:55
|
DZ BANK
KRONES Kaufen