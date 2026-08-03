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Hochbetrieb 03.08.2026 13:26:36

Flughafen Zürich-Aktie fester: Flugbewegungen steigen auch im Juli weiter

Flughafen Zürich-Aktie fester: Flugbewegungen steigen auch im Juli weiter

Am Flughafen Zürich herrschte auch im Sommer- und Ferienmonat Juli Hochbetrieb.

So lag die Zahl der Flugbewegungen trotz anhaltender geopolitischer Spannungen erneut über dem Vorjahreswert. Damit setzt sich der Trend aus den Vormonaten ungebremst fort.

Insgesamt wurden im Juli 26'129 Starts und Landungen gezählt. Das sind 4,5 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie eine Auswertung der Nachrichtenagentur AWP vom Montag zeigt. Bereits im ersten Halbjahr 2026 war die Zahl der Flugbewegungen gegenüber der Vorjahresperiode um 3,8 Prozent gestiegen.

Der verkehrsreichste Tag war der 10. Juli mit 900 Starts und Landungen. Seit dem Ausbruch des Iran-Konflikts Ende Februar hat sich das Verkehrsaufkommen am Flughafen Zürich auf Monatssicht kontinuierlich erhöht.

In den Monaten Januar bis Juli stieg die Zahl der Starts und Landungen im Jahresvergleich um 4,0 Prozent auf 157'418. Das sind nur rund 100 Bewegungen weniger als 2019, dem letzten Jahr vor dem Corona-Einbruch.

Die Zahlen basieren auf einer täglich aktualisierten Statistik, die alle Flüge nach Instrumentenflugregeln (IFR) erfasst. Dazu zählen neben dem Linienverkehr auch Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge. Sie gelten als Indikator für die Verkehrsentwicklung, können jedoch aufgrund von Auslastung und Flugzeuggrösse von den Passagierzahlen abweichen.

Die detaillierten Passagier- und Verkehrszahlen für den Monat Juli werden am 12. August veröffentlicht.

Die Flughafen Zürich-Aktie zeigt sich an der SIX zeitweise 0,34 Prozent höher bei 237,80 Franken.

an/cg

Zürich (awp)

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Flughafen Zürich verzeichnet weiter steigende Zahl an Flügen - Aktie dennoch leichter

Bildquelle: Pixeljoy / Shutterstock.com
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