AXA Aktie 486352 / FR0000120628
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AXA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Der europäische Versicherungssektor sei im vergangenen Monat mit einem durchschnittlichen Kursplus von 7,5 Prozent gut gelaufen, schrieb Philip Kett in einem am Sonntagabend veröffentlichten monatlichen Report. Die Spitzengruppe hätten die Rückversicherer gebildet. Spezial- und Lebensversicherer seien hinterhergehinkt. An den Markterwartungen habe es nur wenig Veränderung gegeben./ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Buy
|
Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
43.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
44.23 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.78%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
44.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.15%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
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