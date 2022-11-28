AXA Aktie 486352 / FR0000120628
38.05CHF
11.02CHF
40.77 %
28.11.2022
SWX
31.10.2025 09:03:31
AXA Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Axa nach Zahlen mit einem Kursziel von 47,80 Euro auf "Buy" belassen. Eine starke Solvenzquote sei der Glanzpunkt des Quartalsberichts, schrieb Michael Huttner am Freitagmorgen. Die Bewertung des Versicherers sei sehr attraktiv./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:24 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
AXA S.A.
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
47.80 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
38.84 €
Abst. Kursziel*:
23.07%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
38.03 €
Abst. Kursziel aktuell:
25.69%
Analyst Name::
Michael Huttner
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
30.10.25
|Axa mit höheren Prämieneinnahmen in allen Geschäftsbereichen (Dow Jones)
30.10.25