Markterwartungen übertroffen 25.02.2026 16:16:00

AUTO1-Aktie tiefrot: AUTO1 auf Wachstumskurs - Unternehmen sieht weiteres Gewinnplus nach Rekordjahr

Auto1 hat im vergangenen Jahr dank eines starken Wachstums sowohl das eigene Ziel für den Bruttogewinn als auch die Markterwartungen übertroffen.

Für das laufende Jahr stellt der im MDAX notierte Autohändler, der die Plattform Autohero betreibt, weiteres Wachstum bei Absatz und Bruttogewinn in Aussicht.

Im abgelaufenen Jahr stieg die Zahl der verkauften Autos um 22 Prozent zum Vorjahr auf 842.271 Einheiten. Der Umsatz legte um 30 Prozent auf 8,2 Milliarden Euro zu.

Der Bruttogewinn kletterte um 37 Prozent auf 991 Millionen Euro. Auto1 selbst hatte nach einer Erhöhung der Prognose im November mit 940 bis 975 Millionen Euro gerechnet. Analysten hatten in einem Konsens von Visible Alpha 975 Millionen Euro prognostiziert.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg den weiteren Angaben des Unternehmens zufolge um 81 Prozent auf 198 Millionen Euro. Im Schlussquartal betrug es 45 Millionen Euro, ein Anstieg von 22 Prozent zum Vorjahr.

Für das laufende Jahr prognostiziert der Konzern einen Absatz von 940.000 bis 1 Million Autos. Der Bruttogewinn soll 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro erreichen. Das bereinigte EBITDA wird bei 250 bis 275 Millionen Euro gesehen.

Auf XETRA verliert die AUTO1-Aktie zeitweise 14,74 Prozent auf 16,54 Euro.

DOW JONES

