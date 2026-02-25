AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884
16.00CHF
-1.60CHF
-9.09 %
09:30:30
SWX
25.02.2026 08:41:46
AUTO1 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick liege beim Absatz leicht über den Erwartungen, schrieb James Tate am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht. Die Profitabilität treffe am oberen Rand der Zielspanne den Marktkonsens./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
39.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
19.18 €
|
Abst. Kursziel*:
103.34%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17.92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
117.63%
|
Analyst Name::
James Tate
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AUTO1
Analysen zu AUTO1
|08:47
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:41
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:41
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:23
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|13.02.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.05.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.04.25
|AUTO1 Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.02.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
