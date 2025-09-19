AUTO1 26.78 CHF 15.32% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Unternehmens- und Branchendaten für den September untermauerten seine über den Konsensschätzungen liegenden Prognosen für das dritte Quartal, schrieb James Tate in seinem am Montag vorliegenden Ausblick für den Online-Gebrauchtwagenhändler./gl/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 03:58 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.