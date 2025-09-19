AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884
26.78CHF
3.56CHF
15.32 %
19.09.2025
BRXC
06.10.2025 12:22:48
AUTO1 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Unternehmens- und Branchendaten für den September untermauerten seine über den Konsensschätzungen liegenden Prognosen für das dritte Quartal, schrieb James Tate in seinem am Montag vorliegenden Ausblick für den Online-Gebrauchtwagenhändler./gl/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 03:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28.44 €
|
Abst. Kursziel*:
26.58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
30.58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.72%
|
Analyst Name::
James Tate
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
