SMI 12'390 1.6%  SPI 17'137 1.5%  Dow 45'271 -0.1%  DAX 23'753 0.7%  Euro 0.9380 0.1%  EStoxx50 5'335 0.2%  Gold 3'539 -0.6%  Bitcoin 89'195 -0.7%  Dollar 0.8049 0.1%  Öl 66.6 -1.1% 
AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884

23.22
CHF
-0.35
CHF
-1.50 %
25.07.2025
BRXC
04.09.2025 10:57:34

AUTO1 Buy

AUTO1
23.22 CHF -1.50%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 31,00 auf 32,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate hob am Donnerstag außerordentlich starke Downlowad-Zahlen der Autohero-App hervor. Die Fahrzeugangebote seien zwar im August zurückgegangen, lägen aber nach dem Sprung im Juli immer noch klar über dem Juni-Niveau. Insgesamt deuteten alle Daten auf eine weiter starke Kundennachfrage bei Autohero hin./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 03:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUTO1 Buy
Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
32.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
29.38 € 		Abst. Kursziel*:
10.62%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
26.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.64%
Analyst Name::
James Tate 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

