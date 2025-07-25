AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884
AUTO1 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 31,00 auf 32,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate hob am Donnerstag außerordentlich starke Downlowad-Zahlen der Autohero-App hervor. Die Fahrzeugangebote seien zwar im August zurückgegangen, lägen aber nach dem Sprung im Juli immer noch klar über dem Juni-Niveau. Insgesamt deuteten alle Daten auf eine weiter starke Kundennachfrage bei Autohero hin./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Buy
Unternehmen:
AUTO1
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
32.50 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
29.38 €
Abst. Kursziel*:
10.62%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
26.50 €
Abst. Kursziel aktuell:
22.64%
Analyst Name::
James Tate
KGV*:
-
Nachrichten zu AUTO1
03.09.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
03.09.25
|XETRA-Handel: MDAX am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
03.09.25
|Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich mittags fester (finanzen.ch)
03.09.25
|MDAX aktuell: MDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
03.09.25
|EQS-AFR: AUTO1 Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
03.09.25
|EQS-AFR: AUTO1 Group SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
02.09.25
|MDAX-Handel aktuell: So performt der MDAX am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
02.09.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX fällt mittags zurück (finanzen.ch)