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AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10

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09.04.2026 08:21:01

AUMOVIO Buy

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal im europäischen Autosektor sei womöglich besser ausgefallen als befürchtet, schrieb Patrick Hummel am Mittwochabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison. Bei den Zulieferern stimmten ihn gedämpfte Volumina und höhere Herstellungskosten weiter vorsichtig. Er bevorzugt hier Aumovio aufgrund des Verbesserungspotenzials aus eigener Kraft, einer guten Barmittelentwicklung und der niedrigen Bewertung./ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AUMOVIO Buy
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AUMOVIO 		Analyst:
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Rating update:
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