AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10
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AUMOVIO Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal im europäischen Autosektor sei womöglich besser ausgefallen als befürchtet, schrieb Patrick Hummel am Mittwochabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison. Bei den Zulieferern stimmten ihn gedämpfte Volumina und höhere Herstellungskosten weiter vorsichtig. Er bevorzugt hier Aumovio aufgrund des Verbesserungspotenzials aus eigener Kraft, einer guten Barmittelentwicklung und der niedrigen Bewertung./ajx/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Buy
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
35.20 €
|
Abst. Kursziel*:
42.05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
35.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.84%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
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