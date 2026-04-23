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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Asos nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 275 Pence belassen. Das bereinigte operative Ergebnis des ersten Geschäftshalbjahres habe den Erwartungen entsprochen und die Jahresziele habe der Modekonzern bestätigt, schrieb Richard Chamberlain in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung./ck/rob/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:51 / EDT



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