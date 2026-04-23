ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
ASOS Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Asos nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 240 Pence belassen. Nach detaillierten Aussagen des Online-Modehändlers Ende März zu Umsatz und operativem Ergebnis (Ebitda) habe es wenig Spielraum für Überraschungen im Ende Februar abgelaufenen Geschäftshalbjahr gegeben, schrieb Georgina Johanan am Donnerstag. Entsprechend seien die Zahlen erwartungsgemäß ausgefallen. Es gebe einige ermutigende Hinweise für eine Nachfrageerholung. Diese befinde sich aber noch in einem frühen Stadium und das Umfeld sei ungewiss./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASOS plc Neutral
|
Unternehmen:
ASOS plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
2.40 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
2.56 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
2.37 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Georgina Johanan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASOS plc
|
31.01.26
|Wie Experten die ASOS-Aktie im Januar einstuften (finanzen.net)
|
23.01.26
|Directors’ Deals: Barker keeps the faith at struggling Asos (Financial Times)
|
30.11.25
|November 2025: Analysten sehen Potenzial bei ASOS-Aktie (finanzen.net)
|
31.10.25
|So schätzen Analysten die ASOS-Aktie ein (finanzen.net)
Analysen zu ASOS plc
|13:10
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|13:06
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:13
|ASOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:38
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:10
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|13:06
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:13
|ASOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:38
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|01.10.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:06
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:38
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.02.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
