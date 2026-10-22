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arGEN-X Aktie 24766616 / NL0010832176

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23.10.2026 14:34:27

arGEN-X Overweight

arGEN-X
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Argenx von 1100 auf 1000 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon passte seine Schätzungen am Donnerstagabend an die Quartalsergebnisse des Antikörperspezialisten an. Das Mittel Vyvgart habe stark abgeschnitten. Die Ausgaben seien allerdings etwas höher gewesen als am Markt erwartet im Zuge der Übernahme von Forte Biosciences, deren Kosten im Konsens noch nicht enthalten gewesen seien. Gordon bekräftigte seine positive Einschätzung vor den anstehenden Studienergebnissen von Empasiprubart gegen multifokale motorische Neuropathie (MMN). Das Mittel könnte zum weiteren Blockbuster für die Belgier werden./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 20:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Overweight
Unternehmen:
arGEN-X N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
1’000.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
784.60 € 		Abst. Kursziel*:
27.45%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
776.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.87%
Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
-
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