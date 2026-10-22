LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Argenx von 1100 auf 1000 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon passte seine Schätzungen am Donnerstagabend an die Quartalsergebnisse des Antikörperspezialisten an. Das Mittel Vyvgart habe stark abgeschnitten. Die Ausgaben seien allerdings etwas höher gewesen als am Markt erwartet im Zuge der Übernahme von Forte Biosciences, deren Kosten im Konsens noch nicht enthalten gewesen seien. Gordon bekräftigte seine positive Einschätzung vor den anstehenden Studienergebnissen von Empasiprubart gegen multifokale motorische Neuropathie (MMN). Das Mittel könnte zum weiteren Blockbuster für die Belgier werden./ag/edh;