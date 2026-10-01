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arGEN-X Aktie 24766616 / NL0010832176

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08.10.2026 09:58:23

arGEN-X Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Argenx auf "Outperform" mit einem Kursziel von 986 Euro belassen. Der Flop der Phase-III-Studie mit dem Wirkstoff Efgartigimod Sc zur Behandlung des Sjögren-Syndroms überrasche nicht, schrieb Justin Smith in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für die Behandlung dieser heterogenen Erkrankung habe es schon lange keine Innovationen mehr gegeben. Derweil rechtfertige der Phase-II-Erfolg und der geplante Start einer Phase-III-Studie mit dem Wirkstoffkandidaten FB102 zur Behandlung von Zöliakie den Wechsel an der Konzernspitze im Frühjahr. Denn der neue Chef sei geholt worden, um den Pharmakonzern breiter aufzustellen./mis/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 06:55 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 06:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Outperform
Unternehmen:
arGEN-X N.V. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
986.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
681.80 € 		Abst. Kursziel*:
44.62%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
695.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Justin Smith 		KGV*:
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