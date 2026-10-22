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23.10.2026 14:39:29

arGEN-X Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Argenx von 959 auf 955 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Rajan Sharma passte seine Schätzungen am Donnerstag an den starken Quartalsbericht des Antikörperspezialisten an. Höhere Kosten überlagern allerdings steigende Umsatzprognosen. Für das Jahresende im Fokus blieben die Studienergebnissen von Empasiprubart gegen multifokale motorische Neuropathie (MMN)./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 22:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Buy
Unternehmen:
arGEN-X N.V. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
785.60 € 		Abst. Kursziel*:
21.56%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
785.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Rajan Sharma 		KGV*:
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14:34 arGEN-X Overweight Barclays Capital
22.10.26 arGEN-X Buy UBS AG
16.10.26 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.10.26 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
09.10.26 arGEN-X Kaufen DZ BANK
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