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arGEN-X Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Argenx von 959 auf 955 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Rajan Sharma passte seine Schätzungen am Donnerstag an den starken Quartalsbericht des Antikörperspezialisten an. Höhere Kosten überlagern allerdings steigende Umsatzprognosen. Für das Jahresende im Fokus blieben die Studienergebnissen von Empasiprubart gegen multifokale motorische Neuropathie (MMN)./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Buy
|
Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
955.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
785.60 €
|
Abst. Kursziel*:
21.56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
785.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.53%
|
Analyst Name::
Rajan Sharma
|
KGV*:
-
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