arGEN-X Aktie 24766616 / NL0010832176
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22.10.2026 12:55:25
arGEN-X Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Argenx nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1300 US-Dollar belassen. Die Kennziffern des Biotechspezialisten seien insgesamt stark ausgefallen, schrieb Xian Deng in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die Wirkstoff-Pipeline entwickle sich in die richtige Richtung./rob/edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 06:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Buy
|
Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
767.00 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
785.20 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Xian Deng
|
KGV*:
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