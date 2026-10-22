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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Argenx nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1300 US-Dollar belassen. Die Kennziffern des Biotechspezialisten seien insgesamt stark ausgefallen, schrieb Xian Deng in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die Wirkstoff-Pipeline entwickle sich in die richtige Richtung./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 06:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.