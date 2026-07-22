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arGEN-X Aktie 24766616 / NL0010832176

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22.07.2026 12:06:12

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Argenx nach einem Expertengespräch zur Skeletterkrankung Myositis auf "Buy" mit einem Kursziel von 900 Euro belassen. Die Ergebnisse des Gesprächs seien alles in allem leicht positiv für den auf Immunologie spezialisierten Pharmahersteller, schrieb Emmanuel Papadakis in einem kurzen Kommentar am Mittwoch./bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Buy
Unternehmen:
arGEN-X N.V. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Buy 		Kurs*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
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