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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Argenx nach einem Expertengespräch zur Skeletterkrankung Myositis auf "Buy" mit einem Kursziel von 900 Euro belassen. Die Ergebnisse des Gesprächs seien alles in allem leicht positiv für den auf Immunologie spezialisierten Pharmahersteller, schrieb Emmanuel Papadakis in einem kurzen Kommentar am Mittwoch./bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 08:15 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.