FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Argenx von 725 auf 750 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das Biotechnologieunternehmen nach den Zahlen zum ersten Quartal. Sein angehobenes Kursziel spiegele die kürzlich erfolgte geringfügige Erweiterung der Zulassung von Vyvgart für seronegative Patienten durch die US-Gesundheitsbehörde FDA wider und vor allem die starken Verschreibungstrends für das Medikament./ck/rob/mis;