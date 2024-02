ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Apple nach Medienberichten über aufgegebene Elektroauto-Pläne des iPhone-Konzerns auf "Neutral" belassen. Das Kursziel beträgt weiter 190 US-Dollar. Die Einstellung des Projekts dürfte eine kleine finanzielle Ersparnis darstellen, schrieb Analyst David Vogt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So werde aber letztlich die Tür zu einem großen Absatzmarkt von potenziell bis zu 20 Millionen Kunden jährlich geschlossen. Zudem hätte der Einstieg in das E-Autogeschäft die Abhängigkeit des Unternehmens von den iPhone-Erlösen verringert./edh/ck;