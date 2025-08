NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain auf "Buy" mit einem Kursziel von 143 Euro belassen. Glynis Johnson hält die Aktien des Baustoffkonzerns für unterbewertet. Daher könnte der Kapitalmarkttag am 6. Oktober zu einem wichtigen Kurstreiber werden, schrieb sie in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/mis/edh;