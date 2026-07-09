Alzchem Group Aktie 48678352 / DE000A2YNT30
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Alzchem Group Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Alzchem vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 256 Euro belassen. Alzchem profitiere weiterhin von einer starken strukturellen Nachfrage im Bereich Spezialchemie, insbesondere bei Kreatin, Nitroguanidin und Creamino, schrieb Manuela Stuerzer in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Im Segment Basischemikalien & Zwischenprodukte bleibe das Marktumfeld aber herausfordernd, denn Preisdruck, Energiekosten und die Überholung eines Karbidofens belasteten die Profitabilität./rob/edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
|
Unternehmen:
Alzchem Group AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
256.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
165.00 €
|
Abst. Kursziel*:
55.15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
170.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50.23%
|
Analyst Name::
Manuela Stuerzer
|
KGV*:
-