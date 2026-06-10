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Aktien von Lufthansa und Co. im Blick: Deutschland will Luftfahrt stärken
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Entlastung 10.06.2026 11:50:36

Aktien von Lufthansa und Co. im Blick: Deutschland will Luftfahrt stärken

Aktien von Lufthansa und Co. im Blick: Deutschland will Luftfahrt stärken

Die deutsche Bundesregierung will die Luftfahrtindustrie in Deutschland stärken.

Dazu soll im Kabinett eine Strategie beschlossen werden. "Ziel der Bundesregierung ist es, die Weichen zu stellen, damit Deutschland gemeinsam mit den europäischen Partnern auch in den kommenden 15 Jahren als führende Luftfahrtnation dauerhaft erfolgreich wird und bleibt", heisst es in der Kabinettsvorlage. Die Luftfahrt sei global und langfristig ein Wachstumsmarkt. Der Entwurf liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) forderte Unterstützung für die Branche. "Erforderlich sind weitere Entlastungen bei der Luftverkehrsteuer sowie den Luftsicherheits- und Flugsicherungsgebühren und ein konsequenter Abbau von Bürokratie und nationalen Sonderwegen", sagte Holger Lösch, stellvertretender BDI-Hauptgeschäftsführer, der dpa. Nur so lasse sich die internationale Anbindung der exportorientierten deutschen Industrie sichern. Mehr als ein Fünftel des Handels mit Nicht-EU-Staaten werde über den Luftweg abgewickelt.

Der Bundestag hatte im Mai die letzte Erhöhung der Luftverkehrsteuer wieder zurückgenommen. Die Gesetzesänderung muss noch den Bundesrat passieren.

Bundesregierung betont Rolle der Branche

In der Luftfahrtstrategie bekennt sich die Bundesregierung "ausdrücklich" zum Luftverkehrsstandort Deutschland. Ein leistungsfähiger, sicherer und nachhaltiger Luftverkehr sei von essenzieller Bedeutung für die Mobilität von Menschen und Gütern sowie für die Anbindung Deutschlands an globale Märkte. "Der Luftverkehr ist für die Bundesregierung ein wesentlicher Faktor für die wirtschaftliche Stärke, Innovationskraft und Beschäftigung." Die Luftfahrtindustrie leiste zudem einen unverzichtbaren Beitrag zur Aufgabenerfüllung und Einsatzbereitschaft der Bundeswehr.

In der Strategie geht es um Themen wie eine klimaschonende Luftfahrt mit einer Verringerung von CO2-Emissionen, die Stabilität von Lieferketten und deutsche Flughäfen. Zur Wettbewerbsfähigkeit heisst es: "Die Bundesregierung bekennt sich zur Bedeutung international wettbewerbsfähiger Standortkosten für ein attraktives Flugangebot und internationale Konnektivität." Neben bereits beschlossenen Massnahmen werde sich die Bundesregierung auch weiterhin langfristig für international wettbewerbsfähige staatliche Standortkosten einsetzen.

Industrie: Konkrete Massnahmen erforderlich

"Die Nationale Luftfahrtstrategie muss jetzt in konkrete Massnahmen umgesetzt werden", sagte Lösch. Die Standortkosten in Deutschland hätten sich seit der Corona-Pandemie teils verdoppelt. "Das schwächt Airlines und Flughäfen im internationalen Wettbewerb. Gleichzeitig belasten krisenbedingt hohe Kerosinkosten und geopolitische Konfliktherde wie der Iran-Konflikt Routen, Kapazitäten und Kosten im Luftverkehr zusätzlich." Technologieführerschaft und Wertschöpfung in der zivilen und militärischen Luftfahrt erforderten langfristige, verlässliche Investitionen.

Die Lufthansa-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,1 Prozent tiefer bei 8,08 Euro.

/hoe/DP/stk

BERLIN (awp international)

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