Lohnender XTZ-Einstieg? 01.01.2026 11:03:08

Tezos: So viel hätte eine Investition von vor 3 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Tezos Investoren gebracht.

Tezos wurde am 31.12.2022 zu einem Wert von 0.7174 USD gehandelt. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 USD in XTZ investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13’938.67 Tezos. Die gehaltenen Tezos wären gestern 6’889.97 USD wert gewesen, da sich der XTZ-USD-Kurs auf 0.4943 USD belief. Mit einer Performance von -31.10 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.4302 USD und wurde am 18.12.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Tezos wurde am 05.01.2025 erreicht und liegt bei 1.447 USD.

Redaktion finanzen.net

