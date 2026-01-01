|Lohnender XTZ-Einstieg?
|
01.01.2026 11:03:08
Tezos: So viel hätte eine Investition von vor 3 Jahren gekostet
So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Tezos Investoren gebracht.
Tezos wurde am 31.12.2022 zu einem Wert von 0.7174 USD gehandelt. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 USD in XTZ investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13’938.67 Tezos. Die gehaltenen Tezos wären gestern 6’889.97 USD wert gewesen, da sich der XTZ-USD-Kurs auf 0.4943 USD belief. Mit einer Performance von -31.10 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.4302 USD und wurde am 18.12.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Tezos wurde am 05.01.2025 erreicht und liegt bei 1.447 USD.
Redaktion finanzen.net
