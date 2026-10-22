LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Akzo Nobel von 71 auf 69 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Katie Richards lobte am Mittwochabend vor allem die Margenentwicklung des Lackekonzerns. Auch der Schuldenabbau und die Fortschritte beim Merger mit Axalta beruhigten. Für die Absatzvolumina im vierten Quartal ist sie allerdings weniger optimistisch und rechnet mit einem schwierigeren Fahrwasser./ag/edh;