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Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909

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21.10.2026 11:10:40

Akzo Nobel Hold

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Akzo Nobel nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Lack- und Farbenhersteller habe die Erwartungen erfüllt und die Jahresziele bestätigt, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch. Er rechnet mit einer verhaltenen Kursreaktion der Aktie./rob/gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 01:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 01:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Hold
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
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59.72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.90%
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
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11:10 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
20.10.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
14.10.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
06.10.26 Akzo Nobel Hold Deutsche Bank AG
30.09.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
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