Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909
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21.10.2026 11:10:40
Akzo Nobel Hold
Akzo Nobel
55.14 CHF 2.45%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Akzo Nobel nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Lack- und Farbenhersteller habe die Erwartungen erfüllt und die Jahresziele bestätigt, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch. Er rechnet mit einer verhaltenen Kursreaktion der Aktie./rob/gl/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 01:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 01:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Hold
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
59.34 €
|
Abst. Kursziel*:
-7.31%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
59.72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.90%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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