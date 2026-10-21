Akzo Nobel 55.14 CHF 2.45% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Akzo Nobel nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Lack- und Farbenhersteller habe die Erwartungen erfüllt und die Jahresziele bestätigt, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch. Er rechnet mit einer verhaltenen Kursreaktion der Aktie./rob/gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 01:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 01:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.