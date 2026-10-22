Akzo Nobel 55.31 CHF -1.34% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Akzo Nobel nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Lackeherstellers habe dem Unternehmensziel und der Konsensschätzung entsprochen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Schwache Absatzmärkte dürften aber weiterhin zu Schwankungen beim Gewinn und bei Aktienkurs führen./edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:02 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.